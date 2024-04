Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer in Gewahrsam genommen

Gera (ots)

Gera: Am frühen Sonntagmorgen (21.04.2024), gegen 00:25 Uhr wurden Polizeibeamte zum Bahnhofsvorplatz gerufen, da von dort ein randalierender Mann gemeldet wurde. Dieser schlug eine Fensterscheibe einer dort ansässigen Lokalität ein, so dass er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert werden sollte. Hier flüchtete er unvermittelt, wobei er bei der Flucht mit einem ankommenden Polizisten zusammenstieß. In der Folge leistete der 24-jährigen, unter Alkoholeinfluss stehende Mann massiv Widerstand und wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Auch hier verhielt er sich weiterhin aggressiv. Gegen den aus Weißrussland stammenden Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eigeleitet wobei er eine Sicherheitsleistung erbringen musste. (RK)

