Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Dreifach gesuchter Dieb ohne Ticket fährt direkt ins Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 18. Juni 2024 konnte ein Fahrgast in einem Intercityexpress auf der Strecke von Berlin nach Halle (Saale) gegen 20:15 Uhr kein für die Fahrt erforderliches Ticket vorweisen. Die eingesetzte Zugbegleiterin bat daraufhin das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um Unterstützung bei der Feststellung der Personalien. Eine alarmierte Streife war mit Einfahrt des Zuges am Bahnsteig sechs im Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der sich anschließenden Überprüfung der Personaldaten des Mannes im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass der 35-Jährige gleich in drei Fällen wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Berlin per Vollstreckungshaftbefehle gesucht wurde. Im März 2022 wurde der erste Haftbefehl aufgrund einer Verurteilung zu fünf Monaten Freiheitsstrafe erlassen. Im Juni 2022 erging ein Weiterer. Grund war eine erneute Verurteilung des Polen zu einer Geldstrafe von 1800 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen, die er weder bezahlt hatte, noch die Haftstrafe, trotz ergangener Ladung, antrat. Zu guter Letzt gesellte sich der dritte Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin im Juli 2022 aufgrund einer weiteren Verurteilung zu 750 Euro Geldstrafe oder 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe, ebenfalls wegen Diebstahls, dazu. Auch diese Geldforderung hatte der Mann bisher nicht beglichen. Die Beamten eröffneten ihm all jene Vollstreckungshaftbefehle, nahmen ihn fest und für die weiteren notwendigen Maßnahmen mit auf die Dienststelle der Bundespolizei. Die insgesamt aufgelaufenen Geldforderungen von 2550 Euro konnte er nicht begleichen. Somit wurde er nicht nur für die nicht mit Geldforderungen abzugeltenden fünf Monate, sondern obendrein noch 170 weitere Tage, an eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend durch die Bundespolizisten informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell