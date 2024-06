Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Festnahme nach Auseinandersetzung

Raunheim (ots)

Polizeistreifen haben am Dienstagnachmittag (4.6.) einen 28-Jährigen festgenommen und Anzeige erstattet. Ersten Erkenntnissen soll er gegen 14 Uhr mit zwei 29 und 30 Jahre alten Männern im Bereich einer Grillhütte in der Bahnhofstraße in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung schaukelte sich so weit hoch, dass der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ein Messer zog und seine Kontrahenten damit bedrohte. Im weiteren Verlauf habe er den 29-Jährigen mit dem Messer leicht verletzt, bevor alle drei Männer die Flucht ergriffen und die Polizei informiert wurde. Umgehend leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ein, bei der mehrere Streifen eingesetzt waren. Hierbei konnte der 28 Jahre alte Mann im Bereich des Bahnhofs in Raunheim festgenommen werden. Im Bereich der Grillhütte stellten Einsatzkräfte das mutmaßlich genutzte Messer sicher. Der Festgenommene kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

