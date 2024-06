Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Hauseigentümer überraschen Einbrecher

Polizei gibt wichtige Tipps

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem Hauseigentümer am Montag (3.6.) einen Einbrecher überraschten, der gerade dabei war einen Schrank in ihrem Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen, warnt die Polizei und gibt wichtige Tipps. Der bislang unbekannte Täter betrat über die unverschlossene Haustür das Anwesen der Eigentümer. Als diese ihn jedoch ertappten, ergriff er sofort die Flucht in einem silberfarbenen VW Polo mit ausländischem Kennzeichen. Die Eigentümer konnten den Mann beschreiben. Er sei zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Getragen habe er ein schwarzes Basecap, eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit einem weißen T-Shirt darunter, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Pfungstadt unter der 06157/9509-0 entgegen.

Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Sie sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei wertvolle Tipps:

- Schließen Sie Ihre Wohnungs- und Haustüren immer zweimal ab, auch wenn Sie nur kurzfristig abwesend sind, und verstecken Sie Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung.

- Lassen Sie ihre Haustür niemals offen stehen, auch wenn Sie nur kurz im Garten sind oder zum Briefkasten gehen.

- Bei längeren Aufenthalten außerhalb des Hauses, wie beispielsweise bei Gartenarbeiten, nehmen Sie den Türschnapper heraus und schließen Sie die Haustür richtig.

- Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets verschlossen.

- Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

- Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

- Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell