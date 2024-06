Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Festnahmen nach Einbruch/Flüchtiger Autofahrer mit 2,4 Promille

Lampertheim (ots)

Einen schnellen Festnahmeerfolg konnte die Polizei nach einem Einbruchsversuch in den Keller eines Wohnhauses in der Lorscher Straße in Hüttenfeld am Montagmittag (03.06.) verzeichnen.

Gegen 13.10 Uhr wurde die Polizei informiert. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich vor Ort herausstellte, wollten die Täter offenbar einen Kompressor entwenden, flüchteten aber ohne Beute mit einem Auto vom Tatort. Die Ordnungshüter konnten schließlich den 45 Jahre alten Fahrer und seine beiden 28 und 34 Jahre alten Begleiter im Bereich "An der Tuchbleiche" festnehmen. Das Trio musste die Streifen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache begleiten. Der 45-Jährige, bei dem ein Atemalkohokltest 2,4 Promille anzeigte, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Tatverdächtigen werden sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

