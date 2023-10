Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Alkoholisiert auf dem Dach gelandet

Am Sonntag erlitt ein 33-Jähriger bei einem Unfall bei Deggingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 20.30 Uhr fuhr der 33-Jährige auf der L1218 von Reichenbach in Richtung Schlat. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Anschließend überschlug sich der VW und landete im Graben auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Sanitäter brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Da der Mann deutlich alkoholisiert war nahm ihm ein Arzt Blut ab. Zudem musste der 33-Jährige seinen Führerschein abgeben. Am VW entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro, am Verkehrsschild von etwa 1.500 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

