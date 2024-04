POL-NOM: Einbruchdiebstahl aus PKW

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Samstag, den 13.04.2024, steckte ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 13.15 Uhr im Drogeriemarkt in der Grimsehlstraße 10 mehrere Nahrungsmittel im Wert von über 100 Euro in seinen mitgeführten Rucksack und verließ unbemerkt den Markt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

