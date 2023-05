POL-PDMT: Zwei Trunkenheitsfahrten in der Walpurgisnacht

Winkelbach (ots) - Am 30.04.23 kam es gegen 11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B8 in der Gemarkung Winkelbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete ein 21jähriger PKW-Fahrer die Vorfahrt eines 55jährigen Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste bis 14:30 Uhr gesperrt ...

mehr