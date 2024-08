Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.08.2024) gegen 04.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, nachdem er einen Einbruch in ein Firmengebäude in der Ulmenstraße in Maichingen bemerkt hatte. Bislang unbekannte Täter hatten vermutlich kurz zuvor ein Fenster des Gebäudes eingeschlagen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen überprüfte das Objekt hierauf. Die Täter waren vermutlich nicht in die Firma eingedrungen und hatten auch keine Beute gemacht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

