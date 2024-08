Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: VW und Sattelzug landen auf Leitplanke

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (19.08.2024) ereignete sich kurz vor 13.00 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ein Unfall, bei dem eine VW-Lenkerin leicht verletzt wurde. Die 34-jährige Frau entschied sich vermutlich erst recht kurzfristig dazu, die Autobahn, auf der sie in Richtung Heilbronn unterwegs war, zu verlassen. Als sie die Anschlussstelle befuhr, touchierte sie den linksseitig verlaufenden Fahrbahnteiler und verlor hierauf vermutlich die Kontrolle über den PKW. In der Folge stieß sie mit dem Sattelzug eines 56-Jährigen zusammen, der ebenfalls die Anschlussstelle befuhr. Der PKW verkeilte sich am Sattelzug und beide Fahrzeuge kamen nun gemeinsam nach rechts von der Fahrbahn auf die rechtsseitig verlaufende Leitplanke ab. Dort blieben LKW und PKW schließlich hängen. Beide Fahrzeuge waren anschließen nicht mehr fahrbereit und mussten zunächst geborgen werden, um sie dann abschleppen zu können. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die 34 Jahre alte VW-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

