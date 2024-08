Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 39-Jähriger leistet massiv Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann muss sich unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, nachdem er am Freitag (16.08.2024) eine Polizistin und drei Polizisten leicht verletzte. Gegen 22:45 Uhr verständigte eine 47-jährige Anwohnerin wegen einer Ruhestörung in der Schieringerbrunnenstraße in Bietigheim die Polizei. Der 39-Jährige soll mehrfach aus seiner Wohnung heraus geschrien und die Frau auch beleidigt haben. Der Mann wurde von den eingetroffenen Einsatzkräften zur Ruhe ermahnt, woran er sich zunächst auch hielt. Plötzlich schrie der Mann jedoch wieder herum und leistete den Anweisungen der Polizeikräfte keine Folge mehr. Hierauf sollte der 39-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Während dieser Maßnahme beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamte, biss einer Polizistin und einem Polizisten in den Finger und schlug und spuckte um sich, sodass letztlich insgesamt vier Einsatzkräfte verletzt wurden. Da sich der 39-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

