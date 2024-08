Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Penny-Markt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17.08.2024) kam es gegen 03.00 Uhr in der Waldstraße zu einem Einbruch in den dortigen Penny-Markt. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch zwei zuvor eingeworfene Glastüren Zugang zum Objekt. Der Täter entwendete aus dem Verkaufsraum sowie Kassenbereich diverse Verkaufsartikel. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sollte es seitens der Bevölkerung Hinweise geben, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Böblingen unter 07031 13-00 oder boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

