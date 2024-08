POL-LB: Tamm: Einbruch in Jugendhaus mit Täterfestnahme

Ludwigsburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Horber Straße in Herrenberg wurde am Freitag (16.08.2024) kurz nach 10:00 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 79-Jährige war dort mit ihrem KIA in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr kam und dort frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer ...

