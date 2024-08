Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Baumaschine von Baustellen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (15.08.2024) 20:30 Uhr und Freitag (16.08.2024) 09:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Höpfigheimer Straße in Steinheim an der Murr. Die Unbekannten entwendeten dort den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein mit einem Schloss gesicherte Mini-Kippfahrzeug (Mini-Dumper) der Marke Messersi im Wert von etwa 11.000 Euro. Vermutlich wurde die Baumaschine, die über 900 Kilogramm wiegt, mit eine größeren Fahrzeug abtransporiert. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Tel.: 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

