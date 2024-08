Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall in der Horber Straße fordert einen Verletzten und Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Horber Straße in Herrenberg wurde am Freitag (16.08.2024) kurz nach 10:00 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 79-Jährige war dort mit ihrem KIA in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr kam und dort frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer 68-jährigen Autofahrerin kollidierte. Der KIA wurde durch den Aufprall zur Seite abgewiesen und kam am Fahrbahnrand in einer Hecke zum Stehen. Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 68-jährige Opel-Fahrerin sowie ihre 17-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der KIA war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und Reinigung der Fahrbahn musste die Horber Straße vorübergehend gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

