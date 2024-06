POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Transporter fährt gegen eine Hauswand

Holzwickede (ots) - Am frühen Freitagmorgen (28.06.2024) haben unbekannte Täter aus einer Hauseinfahrt an der Friedhofstraße ein schwarzes BMW-Cabriolet entwendet. Der Eigentümer wurde gegen 4.35 Uhr durch verdächtige Geräusche wach und bemerkte daraufhin den Diebstahl. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-T1050 angebracht. Auffällig ist ein langer Kratzer über die gesamte Beifahrerseite. ...

