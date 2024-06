Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Älteres Ehepaar verursacht Verkehrsunfall mit Radfahrer und flüchtet

Unna (ots)

Am Donnerstag (27.06.2024) war gegen 13.15 Uhr ein 14-Jähriger aus Unna mit seinem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Viktoriastraße unterwegs, als sich in Höhe der Pizzeria ein langsam fahrendes, dunkelblaues Fahrzeug vor ihn setzte.

Mehrmals soll der Pkw-Fahrer ohne ersichtlichen Grund gebremst haben.

Als sich der Fahrradfahrer dazu entschied, links an dem Pkw vorbeizufahren, bog der Pkw ebenfalls nach links ab und berührte den 14-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, prallte gegen das Fahrzeug und auf die Motorhaube. Leicht verletzt fiel der Junge zu Boden.

Beide Fahrzeuginsassen - ein älterer Mann sowie eine ältere Frau - sollen ausgestiegen sein und der Mann habe sich nach dem Befinden des Jungen erkundigt, soll dann aber wieder in seinen Pkw gestiegen und davongefahren sein.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher, der wie folgt beschrieben wurde:

- Zwischen 60 und 70 Jahre - Graues Haar mit einem ausgewachsenen Kurzhaarschnitt - Ca 1,75 Meter groß - Stabile Figur mit Bauch - Langärmeliges Oberteil - Hochdeutschsprechend

Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen VW oder Skoda in der Farbe "blau" handeln.

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Unfallflüchtigen machen oder weiß, um wen es sich handeln könnte? Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell