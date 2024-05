Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen/Hasede (kla) Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Hildesheim (ots)

Am 14.05.24, 06.15 Uhr überquert eine 44jährige Frau aus Giesen mit ihrem Fahrrad die B 6/Hannoversche Straße in Hasede um in Richtung des Rewe Markes zu fahren. Dabei kommt ihr ein Mann mit einem Fahrrad entgegen. Kurz bevor die beiden sich begegnen, fährt der Mann von der rechten auf die linke Seite. Weil die Frau einen Zusammenstoß befürchtet, bremst sie und kommt zu Fall. Dabei verletzt sie sich vermutlich leicht und wird einem Krankenhaus in Hildesheim zur weiteren Behandlung zugeführt. Der Radfahrer hat sich nicht weiter um die Frau gekümmert und sich unerlaubt entfernt. Dieser Radfahrer und Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, 05066-9850 zu melden.

