Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Festnahme nach bandenmäßigem Diebstahl im Alfelder "7 Berge Bad" durch die Polizei Springe - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

ALFELD -(rst): Am 10.05.24 gegen 12:35 Uhr besuchte ein 58-jähriger Alfelder das "7 Berge Bad" in Alfeld. Dort wurden ihm aus dem Spind u.a. die Geldbörse, ein Handy und eine hochwertige Sonnenbrille entwendet. Am Folgetag konnten bei einem ähnlichen Delikt drei Beschuldigte durch die Polizei Springe vorläufig festgenommen werden. Bei den Beschuldigten konnte diverse Diebesgut festgestellt werden, welches zweifelsfrei auch aus dem Spind des Alfelders stammt. Das entwendete Handy konnte zwischenzeitlich in Goslar geortet werden. Durch das Amtsgericht Hildesheim wurde daher zwischenzeitlich ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. In der Wohnung konnte das Handy, und weiteres Diebesgut, welches aus anderen Taten stammt, sichergestellt werden. Die Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund von fehlenden Haftgründen durch die Polizei Springe vor Ort entlassen.

Zeugen, welche Angaben zum o.g. Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

