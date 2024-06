POL-UN: Unna - Unbekannte Täter stecken augenscheinlich bewusst Mülltonne in Königsborn an

Unna (ots) - Am heutigen Tage (26.06.2024) wurde in einer Firma an der Gießerstraße eine schriftliche Bombendrohung vorgefunden. Um kurz nach 12 Uhr erhielt die Polizei Unna Kenntnis von dieser Drohung, die auf eine Explosion um 14 Uhr schließen ließ. Zahlreiche eigene und fremde Einsatzkräfte trafen daraufhin die am Einsatzort erforderlichen Maßnahmen. Das Gebiet um das betroffene Firmengelände wurde großräumig ...

