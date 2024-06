Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Papiere aus Erdgeschosswohnung in der Eintrachtstraße

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (27.06.2024) zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Eintrachtstraße in der Innenstadt Schwertes eingedrungen.

Dort entwendeten sie Bargeld und Papiere.

Hinweise, die zur Ergreifung der unbekannten Täter führen, melden Sie bitte bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell