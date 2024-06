POL-UN: Unna - Stadt Unna lobt nach Brand an der Grilloschule eine Belohnung aus

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (27.06.2024) zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Eintrachtstraße in der Innenstadt Schwertes eingedrungen. Dort entwendeten sie Bargeld und Papiere. Hinweise, die zur Ergreifung der ...

