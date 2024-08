Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: zwei Downhill-Mountainbikes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Downhill-Mountainbikes wechselten in der Nacht zum Freitag auf illegale Weise in Enzweihingen den Besitzer. Die beiden Fahrräder befanden sich auf einem Fahrradträger, der wiederum an einen PKW befestigt war. Der PKW stand zwischen Donnerstag (15.08.2024) 21.30 Uhr und Freitag (16.08.2024) 03.40 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Buolweg in Enzweihingen. Die bislang noch unbekannten Diebe knackten die Schlösser der Haltestangen des Fahrradträgers und schnitten Haltegurte durch, um die beiden Mountainbikes stehlen zu können. Es handelt sich um ein Bike der Marke Specialized, Typ Demo 8 in silber und um ein Last Coal V1 in schwarz. Die Fahrräder haben einen Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

