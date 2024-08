Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen

Rutesheim

Korntal-Münchingen: Zwei Tatverdächtige nach Raubserie auf Lebensmitteldiscounter festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem 06.08.2024 und dem 12.08.2024 kam es zu insgesamt drei Raubüberfällen auf Lebensmitteldiscounter in Renningen, Rutesheim-Perouse und Korntal-Münchingen (wir berichteten hierzu: Renningen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5839246, Rutesheim-Perouse: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5841011 und Korntal-Münchingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5842377).

Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnte anhand der Personenbeschreibung zunächst ein 50-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Weitere Ermittlungsmaßnahmen führten am Mittwoch (14.08.2024) zur vorläufigen Festnahme des 50-Jährigen sowie eines 44-jährigen Komplizen, die in dringendem Verdacht stehen, mutmaßlich arbeitsteilig alle drei Raubüberfälle begangen zu haben. Dabei soll der 50-Jährige die eigentlichen Überfälle verübt haben, während der 44-jährige im Verdacht steht, ihn in mindestens zwei Fällen zu den Tatorten gefahren und ihm später Unterschlupf gewährt zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit am Donnerstag (15.08.2024) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung wurde in Vollzug gesetzt und die beiden Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell