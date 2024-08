Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streitgespräch eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit wegen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag (15.08.2024) gegen 14:50 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 59 Jahre alter Fahrzeuglenker an einem Fußgängerüberweg zu spät reagiert haben, weshalb es zu einem Streitgespräch mit einem 41-jährigen Mann kam, welcher den Überweg queren wollte. Als der 59-Jährige anschließend seinen PKW zur Seite fahren wollte, stellte sich ihm der 41-Jährige in den Weg, woraufhin es zu einer Kollision zwischen dem Mann und dem Fahrzeug gekommen sei. Die genauen Umstände, sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Streit endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 59-Jährigen und dem 41-Jährigen, bei welchem beide leicht verletzt wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell