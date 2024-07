POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter attackierte 62-Jährigen nach Spielhallenbesuch - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Bonn (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (10.07.2024) nach bisherigem Sachstand sieben Autos in Buschdorf auf, indem sie u.a. die Seitenscheiben einschlugen. Die Fahrzeuge waren in der Heinrich-Bursch-Straße, Anton-Engels-Straße, Josef-Kluth-Straße, Hermann-Dienz-Straße, in der Schickgasse sowie im Klosterweg geparkt. Aus den Fahrzeugen wurden u.a. ...

mehr