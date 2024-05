Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beleidigung von Polizeibeamten

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag um 02.17 Uhr wurde im Hermann-Löns-Weg ein Randalierer gemeldet, der sich jedoch von Eintreffen der Polizeistreife mit einem Taxi entfernte. Da der 26-Jährige die Taxifahrt nicht bezahlen wollte, wurde wiederum die Polizei hinzugerufen. Der zahlungsunwillige Fahrgast drohte den Beamten während der Sachverhaltsaufnahme. Zudem versuchte er hierbei, gegen eine Hauswand zu urinieren. Aufgrund seiner Gewaltbereitschaft wurde der alkoholisierte Mann in Polizeigewahrsam genommen. Er beleidigte die Beamten fortlaufend u.a. mit "All Cops are Bastards". Ihn erwartet ein Strafverfahren.

