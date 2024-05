POL-PDLU: Hanhofen - Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellte ein 46-Jähriger sein grünes Fahrrad der Marke Bulls, Modell Singlespeed, um 23:30 Uhr unverschlossen im Industriehof ab, weil er einige Bekannte entdeckte. Als er gegen 1 Uhr wieder an den Abstellort ging, war sein Fahrrad verschwunden. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de ...

