POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl im "I-Hof"

Speyer (ots) - Am Donnerstag gegen 20:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Sachbeschädigung an drei PKW, die im Umfeld eines Dienstleistungsbetriebes in der Straße An der Hofweide geparkt waren. Die bislang unbekannten Täter hatten hierbei mittels spitzen Gegenstandes einen Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro angerichtet. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an ...

