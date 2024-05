Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei stoppt berauschte Fahrerin in der Auestraße nach gefährlichen Fahrmanövern

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 19 Uhr fuhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin von einem Parkplatz im Binsfeld auf die Kreisstraße 2, ohne den Vorrang des fließenden Verkehrs zu beachten. Hierbei musste ein 41-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Speyer fuhr, eine starke Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der Weiterfahrt in Richtung Speyer befuhr die 40-Jährige regelmäßig die Gegenfahrspur und kam auch mehrfach leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Zu weiteren Gefährdungen kam es hierbei aber nicht. Zeugen verständigten die Polizei, welche die Fahrerin schließlich in der Auestraße "aus dem Verkehr zog". In ihrem Fahrzeug saß ihre siebenjährige Tochter ohne angelegten Sicherheitsgurt. Die 40-Jährige wirkte auf die Beamten gegenüber verwirrt und gab zu, Alkohol getrunken zu haben. Sie verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Die Beamten verbrachten sie zur Dienststelle und veranlassten die Blutentnahme. Außerdem beschlagnahmten sie ihren Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei verständigt zudem das zuständige Jugendamt. Die 40-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

