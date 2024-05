Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Rücksichtsloser Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit die Bahnhofstraße in südlicher Richtung und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge auf Höhe der Kreuzung Rauschendes Wasser. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife wurde hierauf aufmerksam und versuchte das Motorrad zu verfolgen. Letztlich gelang es den Beamten nach dem Hinweis von Passanten, das Motorrad in der Ludwigstraße zu kontrollieren, da es hier verkehrsbedingt hinter einem PKW warten musste. Der 21-jährige Motorradfahrer gab als Grund für sein Fahrverhalten an, dass er am 13.05.2024 seinen Führerschein abgeben müsse und es bis dahin noch einmal richtig "ballern" lassen möchte. Die Beamten stellten neben seiner fraglichen Einstellung zum Straßenverkehr einen abgefahrenen Motorradreifen fest. Den 21-Jährigen erwartet nun ein neues Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Polizei teilt der zuständigen Führerscheinstelle zudem Erkenntnisse mit, die an der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zweifeln lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell