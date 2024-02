POL-HA: Karnevalsumzug am Tulpensonntag in Hagen-Boele

Hagen (ots) - Verkehrsunfall mit Fußgänger Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem PKW (Opel Corsa) den Märkischen Ring vom Emilienplatz kommend in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße. In Höhe des Märkischen Ring 41 bemerkte er einen Fußgänger (Mann, 31 Jahre), der an dieser Stelle augenscheinlich die Fahrbahn überqueren wollte. Da der Fußgänger zunächst auf der Fahrbahn stehenblieb und sich sogar hinkniete, nahm der Autofahrer an, dass ...

