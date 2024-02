Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei: SEK-Einsatz in Eilpe - Eine Person vorläufig festgenommen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Samstagmorgen, 10.02.2024, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Freiburger Straße. Eingegangenen Hinweisen zufolge war die Planung einer Gewalttat nicht auszuschließen. Zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen wurde ein Spezialeinsatzkommando eingesetzt. In der Wohnung trafen die Beamten nicht auf die in Frage kommende Person. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde eine zweite Wohnung in Eilpe durchsucht. Dort wurde er angetroffen. Der anfängliche Verdacht erhärtete sich nach intensiven Ermittlung von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht, so dass der Festgenommene am Samstagmorgen wieder entlassen werden konnte. (hir)

