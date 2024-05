POL-PDLU: Harthausen - Wahlplakate entwendet und beschädigt

Speyer (ots) - Am 08.05.2024 gegen 12:05 Uhr parkte ein 35-Jähriger seinen weißen PKW mit Karlsruher Kennzeichen auf dem Kaufland Parkplatz in der Auestraße Speyer. Als er gegen 12:29 Uhr an diesen zurückkehrte, fand er diesen an seiner Frontstoßstange beschädigt vor. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein weiterer PKW diesen mit der Anhängerkupplung beschädigte und sich anschließend unerlaubt ...

