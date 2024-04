Polizei Aachen

POL-AC: Kontrolleinsatz in der Eifel - Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Eifel/ Simmerath (ots)

Beim Kontrolleinsatz in Simmerath sind gestern (14.4.24) zahlreiche Verstöße von Verkehrsteilnehmenden festgestellt worden.

Insgesamt wurden 525 Fahrzeuge im Ortsteil Kesternich kontrolliert. 80 Fahrer und Fahrerinnen mussten ein Verwarngeld zahlen, darunter waren 19 Motorräder. Es gab 38 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (unter anderem für 17 Motorräder). Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 107 km/h bei einem Motorrad und 93 km/h bei einem Auto (in einer 50er Zone).

An mehreren Stellen in der Eifel führte der Verkehrsdienst der Polizei Aachen Lasermessungen durch. Dabei wurden fünf Verwarngelder an Autofahrerinnen und -fahrer verhängt. Ein Motorrad wurde mit 68 km/h gestoppt, ein Auto mit 70 km/h (bei erlaubten 50 Stundenkilometern).

Fünfmal ahndeten die Polizisten Verstöße gegen das Streckenverbot in Simmerath-Steckenborn.

An mehreren Parkplätzen und Treffpunkten (an der Hahner Straße, in Rurberg und an der Biker-Ranch) war das Team der Verkehrsunfallprävention im Einsatz und führte entsprechende präventive Gespräche.

Die Polizei Aachen wird auch weiterhin in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen Verkehrskontrollen in der gesamten StädteRegion Aachen durchführen. (sk)

