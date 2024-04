POL-AC: Verkehrswarnmeldung - Sperrung Monheimsallee zwischen Bastei und Hansemannplatz, Richtungsfahrbahnen Hansemannplatz

Aachen (ots) - Ein Fahrraddieb ist gestern kurz nach seiner Tat von der Polizei gefasst worden. Es war am Dienstagnachmittag (09.04.2024) gegen 17 Uhr in der Aachener Innenstadt, als ein Aachener sein Pedelec vor einem Geschäft in der Kleinmarschierstraße abstellte. Weil das Rad nur wenige Minuten unbeaufsichtigt sein sollte, lies er es unverschlossen vor dem Laden stehen und ging rein. Nur eine Minute später trat er ...

