Polizei Aachen

POL-AC: Fahndungserfolg - Fahrraddieb wird schnell gefasst

Aachen (ots)

Ein Fahrraddieb ist gestern kurz nach seiner Tat von der Polizei gefasst worden.

Es war am Dienstagnachmittag (09.04.2024) gegen 17 Uhr in der Aachener Innenstadt, als ein Aachener sein Pedelec vor einem Geschäft in der Kleinmarschierstraße abstellte. Weil das Rad nur wenige Minuten unbeaufsichtigt sein sollte, lies er es unverschlossen vor dem Laden stehen und ging rein. Nur eine Minute später trat er wieder auf die Straße - er sah nur noch einen Unbekannten auf seinem Fahrrad davonfahren. Er nahm zu Fuß die Verfolgung auf, aber ohne Erfolg. Sofort rief er die Polizei.

Eine gemeinsame Ortung des angebrachten GPS-Trackers führte dazu, dass das Pedelec samt Sporttasche kurze Zeit später im Bereich Kaiserplatz aufgefunden und dem Opfer durch die Polizei zurückgegeben werden konnte. Der unbekannte Täter war jedoch unauffindbar.

Dank der Videobeobachtung am Kaiserplatz wurde allerdings videografisch festgehalten, wie der Täter das Rad dort abstellte und davonging. Dadurch lag ein Foto und eine genaue Beschreibung des Unbekannten vor, beides gab die Polizeileitstelle an die Polizistinnen und Polizisten in der Innenstadt weiter. Keine drei Stunden später fiel der Tatverdächtige einer Streifenwagenbesatzung erneut auf - er wurde wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls vorläufig festgenommen.

Die EG Bike fand im Verlauf des heutigen Tages im Rahmen der Ermittlungen außerdem heraus, dass der 22-Jährige nicht zum ersten Mal ein Fahrrad gestohlen hatte und zudem keinen festen Wohnsitz hat. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ. Der 22-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

In dem Zusammenhang warnt die Polizei die Bürgerinnen und Bürger erneut: Schließen Sie Ihr Fahrrad unbedingt immer an einem festen Gegenstand an: auch, wenn Sie das Fahrrad nur einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt lassen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell