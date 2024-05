Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am 08.05.2024 gegen 12:05 Uhr parkte ein 35-Jähriger seinen weißen PKW mit Karlsruher Kennzeichen auf dem Kaufland Parkplatz in der Auestraße Speyer. Als er gegen 12:29 Uhr an diesen zurückkehrte, fand er diesen an seiner Frontstoßstange beschädigt vor.

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein weiterer PKW diesen mit der Anhängerkupplung beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei nimmt solche telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell