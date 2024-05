POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrsunfall auf der "Drehscheib"

Harthausen (ots) - Zwischen dem 04.05.2024 und dem 06.05.2024 entwendeten unbekannte Täter jeweils ein Wahlplakat der Partei Bündnis 90/Die Grünen in der Speyerer Straße sowie in der Tiergartenstraße und beschädigten ein Plakat derselben Partei in der Schwegenheimer Straße. Der Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an ...

