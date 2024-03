Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rettungseinsatz in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einsatz in der Remsgalerie

Gegen 17:05 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in einem Einkaufszentrum in der Remsgalerie mehrere Personen mit Reizungen der Atemwege aufgefallen sind. Deswegen rückte die Polizei mit mehreren Streifen an. Auch Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Die Remsgalerie wurde durch die Einsatzkräfte geräumt und ist derzeit noch abgesperrt. Die genaue Anzahl der Verletzten sowie die Ursache der Reizungen sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen vor Ort laufen.

Es wird gebeten, den Einsatzraum weiträumig zu meiden, um die Rettungsmaßnahmen nicht zu behindern. Eine Gefahr für die umliegenden Bereiche besteht nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell