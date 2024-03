Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen - Haftbefehl gegen 23-Jährigen nach versuchter Erpressung erlassen

Aalen (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis wurde Opfer einer versuchten Erpressung. Er erhielt am letzten Sonntag (24.03.2024) über einen Messenger-Dienst von einem unbekannten Absender eine Nachricht. Darin wurde das Opfer zur Zahlung eines hohen Geldbetrags aufgefordert. Sollte er dieser Aufforderung nicht nachkommen, würden sensible Computerdaten, die in den Besitz der bis dato unbekannten Täter gekommen seien, veröffentlicht. Das Opfer hat die Kriminalpolizei eingeschaltet. Dieser gelang es, die Tatverdächtigen zu ermitteln und am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem Stuttgarter Stadtteil festzunehmen. Es handelte sich dabei um drei Männer im Alter von 16, 23 und 28 Jahren. Der Jugendliche sowie der 28-jährige Tatverdächtige wurden nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der mutmaßliche Drahtzieher der Tat am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Erpressung einen Haftbefehl erließ. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

