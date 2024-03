Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gartenhütten aufgebrochen - Feuerwehreinsatz - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Gartenhütten aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Hegnacher Höhe zwei Gartenhütten aufgebrochen. Aus einer dieser Hütten wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 um sachdienliche Hinweise.

Weinstadt: In Gartenhütte eingebrochen

Ein weiterer Aufbruch einer Gartenhütte wurde im Kelterweinberg im Gewann Spotzenberg verübt. Dort haben Unbekannte zwischen letzten Donnerstag und Montag sich gewaltsam Zugang zu der Gartenhütte verschafft und Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von ca. 1900 Euro entwendet. Auch zu diesem Delikt bittet die Polizei in Remshalden unter Tel. 07151/72463 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Wegen des Verdachts eines Kellerbrandes rückte die örtliche Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften am Mittwoch gegen 10.40 Uhr zu einem Wohnhaus in die Lilienstraße aus. Es wurde festgestellt, dass an einem Gasofen infolge eines Defekts es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Gefahrendlage konnte von der Feuerwehr beseitigt werden. Das Gebäude wurde belüftet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Industriestraße beim Aus-, oder Einparken einen Pkw Mercedes Benz. Dabei wurde an dem geparkten Auto die hintere rechte Stoßstange, der Kotflügel und die hintere rechte Türe zerkratzt und eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf ca 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

