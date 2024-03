Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Flucht und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: PKW zu spät erkannt

Am Dienstag befuhr gegen 14:50 Uhr eine 70-Jährige mit ihrem VW die Waiblinger Straße in Richtung B19. Als sie auf die B19 einbiegen wollte, sah sie einen dort in Richtung Abtsgmünd fahrenden Dacia eines 21-Jährigen zu spät und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro.

Bopfingen: Flucht vor Polizei

Gegen 1 Uhr sollte in der Nacht auf Mittwoch ein BMW in der Bopfinger Straße durch eine Streifenbesatzung kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen reagierte der 48 Jahre alte Fahrer nicht, stattdessen gab er Gas. Er flüchtete Richtung Itzlingen. Dort bog er in einen Feldweg ein und blieb letztendlich im Schlamm stecken. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch dingfest gemacht werden. Er stand unter Alkoholeinwirkung und musste in der Folge eine Blutprobe abgeben.

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer einen Ford, welcher am Dienstag gegen 9 Uhr auf einem Ärztehausparkplatz in der Karlstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Auf der L2221 kam am Dienstag ein 19-Jähriger gegen 15:45 Uhr auf der Fahrt von Unterschneidheim in Richtung Tannhausen mit seinem Hyundai in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf beschädigte er mehrerer Verkehrszeichen und einen Baum. Der 19-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand an dem Pkw Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Leinzell: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am Mittwoch kam es gegen 1:20 Uhr in der Alten Gmünder Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung, wodurch es zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei kam. Der Ursprung der Rauchentwicklung konnte auf einer Werkbank in der Garage lokalisiert werden. Ursache war vermutlich ein eingestecktes Ladegerät. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Feuerwehr war mit etwa sechs Fahrzeugen sowie vier Einsatzkräften vor Ort.

