Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheibe mutwillig beschädigt - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Scheibe eingeschlagen

An einem Buswarthäuschen in der Backnanger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag eine Glasscheibe eingeschlagen und hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht. Die Polizei in Weissach im Tal bittet nun zur Aufklärung der Tat unter Tel. 07191/35260 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer in der Schorndorfer Straße beim Parken gegen einen Seat Ibiza. Hierbei verursachte er ca. 4000 Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne den Vorfall zu melden. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Remshalden: Unfallflucht

In der Badgasse ereignete sich am Montag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen parkenden Pkw VW Golf und verursachte dabei ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird nun von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell