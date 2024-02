Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gewahrsam nach Straftaten in Zug und bei Kontrolle (Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des PP Mainz)

Mainz (ots)

Am Montagabend, 26.02.2024 gegen 20:00 Uhr kommt es durch zwei männliche Täter, in der Regionalbahn RB75 zwischen Darmstadt und Mainz, zu Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber anderen Fahrgästen. Der Fahrdienstleiter informiert daher die Bundespolizei in Mainz darüber und teilt mit, am Bahnhof "Römisches Theater" zu warten. Dort können Einsatzkräfte der Bundespolizei die mittlerweile flüchtigen Täter kurz hinter dem nahegelegenen "tegut..."-Parkhaus einholen und festhalten und mit Unterstützung der Landespolizei kontrollieren.

Hierbei zeigen die Täter gegenüber den Einsatzkräften ein äußerst aggressives und beleidigendes Verhalten und werden zum Schutz vor Angriffen und Widerstandshandlungen gefesselt. Da sie ganz offensichtlich keine Gewähr für ein sozialadäquates Verhalten in der Öffentlichkeit zeigen, werden sie zur Polizeiinspektion Mainz, dem Altstadtrevier gebracht. Sowohl auf dem Weg, als auch auf der Dienststelle bleiben beide äußerst aggressiv, so dass sie über Nacht in Gewahrsam bleiben und erst in den Morgenstunden, wenn keine Personen mehr in den Straßen unterwegs sind, entlassen werden konnten.

Die Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften waren mit äußerst vulgären, sexistischen und die NS-Zeit betreffenden Inhalten gespickt. Weiterhin drohten beide schwere sexuelle und körperliche Gewalt an. Bei der Durchsuchung werden mehrere, sogenannte Plomben, mit vermutlich Kokain aufgefunden. Gegen die 23- und 25-jährigen aus Hessen stammenden Beschuldigten werden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung sowie Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Zeugen oder Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131-654110 Mail: pimainz1@polizei.rlp.de

