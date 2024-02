Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Mainz - Gonsenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.02. und 23.02.24 zwischen 02:00 - 04:00 Uhr kam es in Gonsenheim zu vier Diebstählen aus Fahrzeugen. Betroffen waren Fahrzeuge, die an der Straße oder in einer Grundstückseinfahrt geparkt waren. Während der unbekannte Täter bei einem Fahrzeug in der Heidesheimer Straße sowie in der Palmenstraße kein Diebesgut erbeuten konnte, wurde bei einem Vorfall in der Straße "Am Palmen" eine Tasche aus dem Fahrzeug gestohlen. Bei einem Diebstahl aus einem geparkten PKW in der Lennebergstraße bemerkte die Inhaberin, dass die Geldbörse aus der Mittelkonsole gestohlen wurde. Der 39-jährige Halter eines Cabrios wurde am Samstagabend überrascht, als er eine offenstehende Fahrertür vorfand. Bei der Überprüfung seines Autos bemerkte er das aufgeschnittene Verdeck und das Fehlen des Einbauradios. Offenbar hatte sich ein unbekannter Täter Zugang zur Tiefgarage in der Richard-Schirrmann-Straße verschafft und war in sein Fahrzeug eingebrochen.

An den verschiedenen Tatorten wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen laufen derzeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder eine auffällige Person in den frühen Morgenstunden vom 22.02./23.02.24 im Bereich Gonsenheim gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

