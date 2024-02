Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Personengruppe greift mit Holzstangen und Stühlen an

Mainz - Mombach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.02.24 kam es in einem Bistro in der Nestlestraße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer der Männer wurde im Anschluss aus dem Bistro verwiesen und drohte an, mit mehreren Personen zurückzukehren. Der andere verblieb mit seinen vier Begleitern im Bistro. Als die Gruppe gegen 03:20 Uhr das Lokal verlies, näherten sich 7-9 Personen, darunter auch der Mann, welcher zuvor des Bistros verwiesen worden war. Die Gruppe attackierte den 35-jährigen Mainzer samt seiner 4 Freunde mit Holzstangen, Stühlen, Metallscharnieren und Tischen. Im Anschluss flüchteten die Angreifer von der Örtlichkeit. Der Großteil der 5er Gruppe aus Mainz erlitt oberflächliche Verletzungen. Einer der Begleiter musste zur weiteren Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden, da er sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Täter ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell