Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Unter Alkohol von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 Uhr und 00:30 Uhr einen in der Jenny-Stern-Straße geparkten BMW, indem er diesen zerkratzte. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Gerabronn: Unter Alkohol von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann in seinem VW die L1037 von Dünsbach in Richtung Elpershofen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Grünfläche und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der VW blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 27-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in einer Klinik. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

