Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung

Völklingen (ots)

Im Zeitraum vom 11.04.23, 17:30 Uhr bis 12.04.23, 01:30 Uhr wurde in Völklingen, in der Straße "Alter Haller" eine Sachbeschädigung an einem geparkten Ford Focus begangen. Beide Außenspiegel wurden zerstört und auf beiden Seiten wurde die Karosserie mittels eines Einkaufwagens stark beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. An dem Pkw ist ein Schaden von ca. 1000 EUR entstanden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Bereich um die Sitzgelegenheit am Saarleinpfad stark vermüllt war. Am Fuß der großen Stufen in Richtung Saar lag ein Mülleimer, welche augenscheinlich aus der Verankerung gerissen wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

