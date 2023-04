POL-VK: Versuchter Diebstahl eines Wohnwagen

Völklingen (ots) - Bislang unbekannte Täter begaben sich am Montag, den 10.04.2023, gegen 05:13 Uhr zum Parkplatz der Mühlgewannschule in 66333 Völklingen. Dort begaben sie sich zu einem abgestellten VW Golf und zünden diesen auf bislang unbekannte Art und Weise an. In der Folge brennt der Pkw vollständig aus. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- ESD ...

